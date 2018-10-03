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Burhan Öçal & Alexey Botvinov Konseri 5 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda...

Dünyaca tanınmış perküsyon virtüözü Burhan Öçal ve Ukraynalı ünlü piyano virtüözü Alexey Botvinov’ un “Reloaded-2” Project ile Paris, Zürih, Basel, Montreux Jazz Festivali gibi dünya müzik merkezlerinde verdikleri 20 konserlik turlarının 5 Ekim’deki ayağı Bellapais Manastırı’nda...

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:34
Burhan Öçal & Alexey Botvinov Konseri 5 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda...

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde yer alacak konserde Burhan Öçal ve Alexey Botvinov; Bach, Beethoven, Rachmaninov, Mussorgsky ve Prokofiev’in seçkin yapıtlarını farklı bir yorum ile seslendirecekler.

Konser saat 20.30’da başlayacak. Konsere giriş 50 TL’den Deniz Plaza’ lar, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden temin edilebilecek.

21 Eylül’ de Girne Amfi Tiyatro’da Zorba Balesi ile başlayan ve 30 Eylül’de Salamis Antik Tiyatro’da Fazıl Say Konseri ile devam eden festival, 16 Kasım’a kadar Bellapais Manastırı’nda devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin düzenlediği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali bu yıl Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Arkın Palm Beach Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’ in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstleniyor.

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Burhan Öçal & Alexey BotvinovKonserBellapais ManastırıHaberGündemKıbrıs
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