“Deniz’in Sesi” tanıtıldı

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım etkinliğinde konuşan Serkan Soyalan, “Deniz’in Sesi”nde emeği geçenlere teşekkür ederken, kitabın Kıbrıs’ta ve dünyada yaşananlara bir dokunuş olduğunu söyledi.

İlk kitabını yayımlayan Yer6 Yayınları’nın direktörü Cenk Paşa da gecede yaptığı konuşmada, üretim adına çıkılan bu yolda, ilk üretimi vermenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından kitabından şiirler okuyan ve müzik dinletisi sunan Soyalan’a, Baran Mutluyakalı ve Ogan Güntem eşlik etti.

Yer6 Yayınları’ndan yayınlanan ve Soyalan’ın 70 şiirinin bulunduğu kitabın kapak tasarımında Cemal İnce ve Hüseyin Erdamar’ın imzası var.

