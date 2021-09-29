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Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 5 Ekim’de AKM’de Açılıyor

Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi, 5 Ekim Salı günü saat 17.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde açılıyor.

29 Eylül 2021 Çarşamba 11:52
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Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 5 Ekim’de AKM’de Açılıyor
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Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yapacak. Açılışta, fotoğraf sanatçıları Merih Akoğul, Mehmet Arslan Güven ve Akın Acar’dan oluşan seçici kurulun sanal ortamda yaptığı değerlendirmeler sonucunda, XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan fotoğrafçıların ödülleri de verilecek.

Sonuçları 26 Mart 2021 tarihinde açıklanan ve 3 kategoride gerçekleştirilen XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Endless Road” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit’in ve Mansiyon “The Shepherd And The Dog” isimli fotoğrafıyla Tevfik Ulual’ın; Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülü “Under The Stars” isimli fotoğrafıyla Başar Taşlı’nın, Mansiyon “Colorful Season” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz’in; Doğa kategorisindeki Başarı Ödülü “Maviş” isimli fotoğrafıyla Neslihan Taylan Tülbentçi’nin, Mansiyon ise “Zirziro Lover” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz’in olmuştu.
XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın özel ödüllerinden Jüri Özel Ödülü yarışmaya Serbest (Renkli)  kategorisinde katılan “Çocuk Gözüyle” isimli fotoğrafıyla Emel Sefer’in, Kültür Dairesi Özel Ödülü yarışmaya Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde katılan “Yıllar” isimli fotoğrafıyla Özhan Özatay’ın ve Mete Adanır Özel Ödülü de yarışmaya Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde katılan “Sınırsız” isimli fotoğrafıyla İnanç Soyer’in olmuştu.
Seçici kurul 45 katılımcının 640 fotoğrafı arasından yaptığı seçmeler neticesinde; toplam 28 katılımcının 64 eserini sergilenmeye değer bulurken, En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nü almaya da toplam 7 eseri sergileme alan Hasan Bağlar’ı layık bulmuştu. 

SERGİLENECEK ESERLER

Açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yapacağı XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde, ödüllü fotoğraflar ile birlikte Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde 27, Serbest (Renkli) kategorisinde 16, Doğa kategorisinde ise 21 fotoğraf sergilenecek.

11 Ekim’e kadar mesai saatleri içerisinde izlenebilecek sergide, eserleri sergilenecek olan fotoğrafçılar ve eserleri ise şöyle sıralandı:

Serbest (Siyah/Beyaz) Kategorisi

1.Mehmet Gökyiğit, “Endless Road” (Başarı Ödülü)
2.Tevfik Ulual, “The Shepherd And The Dog” (Mansiyon)
3. Özhan Özatay, “Yıllar” (Kültür Dairesi Özel Ödülü)
4. İnanç Soyer, “Sınırsız” (Mete Adanır Özel Ödülü)
5. Altuğ Galip, “Dead End”
6. Altuğ Galip, “Mystical”
7. Atila Karaderi, “Lonely Man”
8. Ayşe Gökyiğit, “Sahilde Oyun”
9. Başar Taşlı, “Çiğ Damlaları”
10. Buket Özatay, “Bir Zamanlar Ben”
11. Canan Behzatoğlu, “Sağlığa Özlem”
12. Emel Sefer, “Işıkla Gelen”
13. Emel Sefer, “Merdiven”
14. Emel Sefer, “Oku”
15. Gökhan Gökyiğit, “İki Yüzlü”
16. Hasan Bağlar, “Akordeon”
17. Hasan Bağlar, “Just Kiss”
18. Kenan Hürdeniz, “Twin Cabins”
19. Kenan Hürdeniz, “Umutsuz Bekleyiş”
20. Mehmetali Karahasan, “Çalışan Kadın”
21. Nevin Yüksek, “İçteki Duygular”
22. Nilgün Ortaş, “Triangle”
23. Saydam Soy, “The Cabin”
24. Saydam Soy, “White Dream”
25. Tevfik Ulual, “Köy Ekmeği”
26. Veysi Canateş, “Kişiler”
27. Yıltan Taşçı, “Gara Ali ve Gargaları”
Serbest (Renkli) Kategorisi
1. Başar Taşlı, “Under The Stars” (Başarı Ödül)
2. Kenan Hürdeniz, “Colorful Season” (Mansiyon)
3. Emel Sefer, “Çocuk Gözüyle” (Jüri Özel Ödülü)
4. Cahit Arkurt, “Sele”
5. Emel Sefer, “Toprak Ana”
6. Engin Arca, “Fener”
7. Eyüp Tamer Hüdaverdi, “Meyveler”
8. Haldun Pakarı, “Temas”
9. Hasan Bağlar, “Dancing Silhouettes”
10. Hasan Bağlar, “Rain Man”
11. Kenan Hürdeniz, “Akdeniz”
12. Mehmetali Karahasan, “Bekleyiş”
13. Mehmet Gökyiğit, “Argan Goats”
14. Özhan Özatay, “Dehşet”
15. Saydam Soy, “Hill”
16. Veysi Canateş, “Sinemacı”

Doğa Kategorisi

1. Neslihan Taylan Tülbentçi, “Maviş” (Başarı Ödülü)
2. Kenan Hürdeniz, “Zirziro Lover” (Mansiyon)
3. Alev Emre Gürsev, “Sincapcık”
4. Altuğ Galip, “Africa”
5. Başar Taşlı, “Kahvaltı Zamanı”
6. Başar Taşlı, “Güneşin Koynunda”
7. Başar Taşlı, “The King”
8. Eren Aksoylu, “Benekli”
9. Eren Aksoylu, “Sevgili”
10. Haldun Pakarı, “Yellow”
11. Hasan Bağlar, “New Born”
12. Hasan Bağlar, “Symmetry”
13. Hasan Bağlar, “Towards The Sun”
14. Kenan Hürdeniz, “Avcı Çaylak”
15. Nilgün Ortaş, “Hoşçakalın”
16. Özhan Özatay, “Pırıltı”
17. Şefik Ormancıoğlu, “Milky Waves”
18. Tevfik Ulual, “Big Burden”
19. Veysi Canateş, “Maskeli”
20. Yıltan Taşçı, “Resimsel”
21. Yıltan Taşçı, “Sazlıklar Arasında”

Anahtar Kelimeler:
Kültür DairesiDevlet Fotoğraf Yarışması
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