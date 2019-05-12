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Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun Konseri Yarın Akşam AKM’de…

12 Mayıs 2019 Pazar 10:07
Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun Konseri Yarın Akşam AKM’de…
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde, Şef Tuncay Langal yönetiminde faaliyet gösteren Devlet Türk Müziği Topluluğu, yarın akşam konser veriyor. 

Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde, saat 20.00’de başlayacak Türk Halk Müziği konserinde, Lale Langal solist olarak sahne alacak. 

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Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun orkestrası, kemanda Nedim Mavi, ud, tar ve bağlamada Tuncay Langal, ritim sazlarda Yusuf Erhan Binici ile Okan Sadioğlu, klasik gitarda Bedirhan Karakaş ve bas gitarda Cumali Bozpınar’dan oluşuyor. 

Konserde, Lefkoşa Belediyesi Halk Müziği Korosu Şefi Hasibe Aksaç ve Ahmet Akarsu konuk sanatçı olarak sahne alacak. 

Halka açık ve ücretsiz olacak konserde, Kıbrıs, Anadolu ve Azerbaycan’dan anonim ve beste türkülere yer verilecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Türk Müziği TopluluğuKonserAKMHaberGündemKıbrıs
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