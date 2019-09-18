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Dogdurberk Nurgaziev anısına bir sergi açılacak

18 Eylül 2019 Çarşamba 15:48
Dogdurberk Nurgaziev anısına bir sergi açılacak

 Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Gümüş Anahtar Onur Ödüllü, Kırgızistan Devlet Nişanı Sahibi Resim Sanatçısı Dogdurberk Nurgaziev anısına kendi eserlerinden oluşan bir sergi açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, serginin YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde yarın 08.30’da açılacağı belirtilerek, sanatçının özgeçmişi şöyle aktarıldı:

DOGDURBEK NURGAZIYEV KİMDİR?

Dogdurbek Nurgaziyev 1955 yılında Kırgızistan'ın İsık-Kul ilçesi Çon-Kızıl-Suu köyünde doğdu. 1978 yılında Frunze Sanat Koleji'ni bitirdikten sonra Moskova V.İ.Surikov Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin anıtsal resim bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1997 yılında Kırgızistan Güzel Sanatlar Akademisi'nde doktora yaptı.

Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi olan Nurgaziyev, Kırgız Cumhuriyeti'nin Halk Sanatçısıdır. Kırgızistan Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi'nin yönetim kurulu üyesi ve Uluslararası Yaratıcılık Akademisi'nin üyesiydi.

Birçok ulusal ve uluslararası proje ve sergilere katılmış olan sanatçı Kırgızistan, Kazakistan, İsviçre, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 9 kişisel resim sergisi düzenledi.

Eserleri, Devlet Doğu Halklarının Güzel Sanatlar Müzesi, Moskova, Rusya; Milletler Sarayı'nın galerisinde, Cenevre, İsviçre; Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi'nde, Bişkek, Kırgızistan ve Kanada, İtalya, Japonya, Fransa, Norveç, Türkiye, Hollanda, Kore, İsviçre, Çin, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Lüksemburg'da özel galeriler ve koleksiyonlarda bulunuyor.

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Son Güncelleme: 18.09.2019 15:50
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GündemKıbrıHaberAçılacakSergi
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