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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say Girne’de hayranlarıyla buluştu

Girne Belediyesi’nin düzenlediği, 9’uncu Girne Kültür Sanat Günleri devam ediyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:17
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say Girne’de hayranlarıyla buluştu

Girne Belediyesi’nin düzenlediği, 9’uncu Girne Kültür Sanat Günleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında, dün gece dünyaca ünlü piyano sanatçısı Fazıl Say, Girne Amfitiyatro’da muhteşem bir konser verdi.

Konsere, sanatseverler büyük ilgi gösterdi ve amfitiyatro tarihi gecelerinden birini yaşadı.
Konserde Fazıl Say, konsere, kendi eseri olan İzmir Süiti ile başladı.

İzmir Süiti’nde, İzmir Marşı’nın Brahams, Chopin ve Rahmaninov tarzıyla yorumlandığı bölümler büyük beğeni topladı.

Fazıl Say konserde, Nazım Oratoryosu ve Kara Toprak gibi kendi eserlerinden bölümler yanında, klasik besteciler Bethooven, Frederic Chopin’in eserlerlerinden ve Paganini jazz ve Summertime gibi jazz yorumlara da yer verdi.

Konser, Wolfgang Amadeus Motzart’ın Türk Marşı–Alla Turca Jaz yorumuyla sona erdi.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiGirne Kültür Sanat GünleriFazıl Say
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