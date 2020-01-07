Eral Tüzün'den yeni single

Kıbrıs'ta Rap müziğin öncülerinden Eral Tüzün, yeni single albüm ve klip çalışması olan "Çekip Vur" isimli parçayla uzun bir aradan sonra solo kariyerine dönüş yaptı.

Re-Chord Cyprus işbirliğiyle yapılan bu parçanın, müziği Tolga Erzurumlu & Negro'ya, söz ve vokalleri Eral Tüzün'e, düzenlemesi ise Emre Yazgın'a ait.

Vlad Nicolaev, Ahmet Karagözlü ve Hüseyin Bostan tarafından çekilen klip 20 Aralık'ta tüm dijital platformlarda yerini aldı.

2. haftası biterken 100.000 izlenmeyi geçerek büyük bir başarı elde eden Eral Tüzün yakın zamanda bir klip ve albüm hazırlığına başlayacağını, ayrıca çok yakında büyük projelerle müzikal yolculuğuna devam edeceğini açıkladı.