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Erşan Kuneri’nin resmi fragmanı görücüye çıktı

Netflix, Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri’nin resmi fragmanını paylaştı.

03 Mayıs 2022 Salı 20:58
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Erşan Kuneri’nin resmi fragmanı görücüye çıktı

Netflix, Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği, başrollerinde; Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak’ın bulunduğu Erşan Kuneri’nin resmi fragmanını paylaştı.

Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri 80’lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra farklı türlerde filmler çekmeye karar verir. Sektörden arkadaşları Alev, Altın Oran, Mami, Seyyal, Tumtum, Feride ve Payro Kemal’i bir araya getirerek radikal bir film maratonuna koşmaya başlarlar.

İki yılda birbirinden farklı yedi film üreten Kuneri Film’de sinema aşığı Erşan ve arkadaşları İran sinemasından, korku filmlerine, toprak kokan Anadolu hikayelerinden, sosyal mesajlı dramalara, Ortaçağ aksiyon filmlerinden süper kahramana birbirinden farklı karakterlerle izleyiciyle buluşur.

Erşan Kuneri | Resmi Fragman | Netflix

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