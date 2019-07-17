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Gazimağusa Suriçi Panayırı 19 -28Temmuz'da

Gazimağusa Suriçi Panayırı bu yıl 19 Temmuz – 28 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:04
Gazimağusa Suriçi Panayırı 19 -28Temmuz'da

Gazimağusa Belediyesi tarafından Suriçi’nin Canbulat Yolu’na kurulacak Panayır, vatandaşlara serin yaz gecelerinde keyifli saatler yaşatacak.

Panayır kapsamında 20 Temmuz’da grup Oldies, 21 Temmuz’da Cenk ve Orkestrası, 27 Temmuz’da Enver Ermetal ve Orkestrası, 28 Temmuz’da Selen Selenada ve Orkestrası sahneye çıkacak.

Çocuk oyun araçları, yiyecek-içecek standları ve değişik aktivitelerin yapılacağı alanda, geçmişte olduğu gibi eğlenceli etkinlikleri ve insanları bir araya getiren ortamıyla panayır kültürü yaşanacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, önemli kültürel değerlerimizden olan panayırı yaşatmaya ve yeni kuşaklara aktarmaya devam ettiklerini ifade ederek, vatandaşların serin yaz akşamlarında panayır kültürünü yaşayacağını ve eğlenceli günler geçireceğini söyledi.

Belediye Başkanı İsmail Arter, bölgesel olarak sosyal ve kültürel çalışmalara devam edeceklerini de belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve halka iyi eğlenceler diledi.

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Anahtar Kelimeler:
MağusaSuriçiHaberKıbrıs
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