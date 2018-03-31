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Gazimağusa’da Resim Çizme Yarışması gerçekleştirildi

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 26.’sı düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında Resim Çizme Yarışması gerçekleştirildi.

31 Mart 2018 Cumartesi 14:27
Gazimağusa’da Resim Çizme Yarışması gerçekleştirildi

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Ortaokulu ve Şht. Hüseyin Akil İlkokulu’nda gerçekleştirilen 21. Resim Çizme Yarışması’na yaklaşık bin çocuk katıldı.

Yarışmada 1 ve 2. Sınıflar “deniz canlıları” veya “ilkbahar”; 3,4 ve 5. sınıf öğrencileri ise “Oyunlar ve oyuncaklar ”,  “Hayalinizdeki meslek” veya “Pazar yeri, alışveriş” konularından birini işledi; ana sınıfların konusu ise serbest oldu.

Resim Çizme şöleninde dereceye girenler Türksal İnce Başkanlığında, Taylan Oğuzkan, Cemal Tunceri, Zühre Özkaraman, ve Ali Genç’ten oluşan jüri tarafından belirlenecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, katkılarından dolayı okul yöneticilerine Kıbrıs’ın endemik bitkilerinden olan rozmarin bitkisi verdi.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter okulları ziyaretinde yaptığı konuşmada,  festivalde bu yıl daha çok öğrenciye ulaşacak şekilde daha çok kültür ve sanat etkinlikleri yapmaya önem verdiklerini ifade etti.

“Çok büyük ressamlar bu yollardan geçti” diyen Arter, bu yarışma sonucunda yine önemli yeteneklerin ortaya çıkacağını söyledi ve öğrencilere başarılar diledi.

Başkan İsmail Arter, Gazimağusa’da her bölgede yeşil alan ve çocuk parkı yapılması hedefiyle hareket ettiklerini ve yeniden düzenledikleri sosyal konut bölgesindeki Ali Mahir Parkı’nı çocukların da katılımıyla şölen havasında açmak istediklerini  belirtti. Arter, çocukları parkın açılışına davet etti.

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Son Güncelleme: 31.03.2018 14:30
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