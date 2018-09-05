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Genç Sanatçılar Resim Yarışması’nın sergisi bugün yapılıyor

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:02
Genç Sanatçılar Resim Yarışması’nın sergisi bugün yapılıyor

Kültür Dairesi’nin her yıl düzenlediği “10.Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nın ödül töreni ve sergi açılışı bugün yapılıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da yer alacak 10.Genç Sanatçılar Resim Yarışması Sergisi’nin açılışı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından yapılacak.Seçici kurul üyeliklerini Nilgün Güney, Filiz Ankaç ve Şenol Özdevrim’in yaptığı yarışmada, derecelendirme yapılmaksızın verilen üç başarı ödülü, bir mansiyon ve bir de jüri özel ödülü sahiplerini bulacak.

Başarı ödülleri, “Beşparmağın Güzelliği” isimli eseriyle Direnç Betmezoğlu, “Yeter I” isimli eseriyle Kemal B. Caymaz ve “Zamanda Yolculuk II” isimli eseriyle Tünay Özyay’ın, mansiyon “Üç Direk Bach İçin Ayakta” isimli eseriyle Buğra Göksu’nun ve jüri özel ödülü de “Of Roots and Links; Cacti” isimli eseriyle İbrahim İnce’nin olacak.

Serkan Soyalan’ın sunuculuğunu yapacağı sergi açılışında, Lefkoşa Belediye Orkestrası müzisyenlerinden Reşat Kortan ve Fatih Girgin de sanatseverlere müzik dinletisi sunacak.

14 Eylül tarihine kadar sanatseverlerin izlenimine sunulacak Genç Sanatçılar Resim Yarışması Sergisi’nde 12 kişinin 28 eseri sergilenecek.

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