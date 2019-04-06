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“Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası” Gazimağusa’da Konser Veriyor

06 Nisan 2019 Cumartesi 16:19
“Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası” Gazimağusa’da Konser Veriyor
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Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası Gazimağusa Belediyesi’nin himayelerinde konser veriyor.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamada, konser 13 Nisan Cumartesi saat 20:30 Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek.

Ersin Kaşif yönetimindeki 46 yetenekli gençten oluşan orkestrada, Kıbrıslı gençler yanında Kırgızistan ve Rusya’dan gençler de bulunuyor.

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KKTC’nin senfonik müzik yapan tek gençlik orkestrası özelliği taşıyan orkestra, dünyaca ünlü klasik eserlerden oluşan repertuvarında Klasik Rock ve ünlü Napoliten parçaları da yorumlayacak. Konserde orkestra solisti Ayşe Güler Akın, elektro gitar solo Ahmet Özkıraç,  genç solistler Naciye Aşıksoy ve Dilan Iğdır’a eşlik edecek. 

Özellikle Vivaldi’nin ünlü iki keman konçertosunu çalacak orkestranın bu eserinde ise solistler Nargiza Akunova ve Kardem Özdiken solist olarak yer alacak. 

Konserde Erkan Dağlı yönetimindeki Ada Işığı Çocuk Korosu da müzikseverlerle buluşacak. 

Konser ücretsiz olarak izlenebilecek.

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Genç Yetenekler ProductionGençlik Senfoni OrkestrasıGazimağusaKonserHaberGündemKıbrıs
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