Gönyeli’de Kültür Sanat buluşması

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Kültür Sanat Buluşması” saat 18.00’de yapılacak.

Seramik ve resim sergisinin de yer alacağı etkinlikte, ayrıca 41 katılımcıya sertifikaları verilecek.

Keman, gitar ve piyano dinletisi yanısıra GÖNYELİ SAM Kültür Sanat Buluşması’nda ayrıca tiyatro gösterisi de sunulacak.

Keman Çağla Özalp ve Kumsal Çatal’ın keman dinletisi ile başlayacak etkinlikte, İlkokul Tiyatro Gurubu interaktif doğaçlama gösteri sunacak. Gösteride Şimal Dervişoğlu, Melin Kunt, Peri Yumuk, Melek Kocagöz ve Sıla Turaç sahne alacak.

Daha sonra Poyraz Ceylan’ın ve Evrem Bürüncük’ün gitar dinletisi ile sürecek etkinlikte, orta ve lise tiyatro grubu İnteraktif Doğaçlama Gösterisi yer alacak. Gösteride Vildan Zeki, Kumsal Çatal, Deniz Ahmet Özmert sahne alacak.

Tiyatro gösterisinin ardından piyano dinletisinde şu isimler eserlerini sunacak; Sahra Kutlu, Göktürk Çayırcı, Bade Güzel, Sıla Ece Turaç, Rima Özduru, Yaren Erkurt, Rümeysa Sürmeli, İnci Lara Işıman ve İpek İkinci.

Kültür Sanat Buluşması seramik ve resim sergilerinin açılışı, ayrıca sertifika töreni ile tamamlanacak.

Kokteylli olacak Gönyeli Kültür Sanat Buluşması’na tüm halkın davetli olduğu belirtildi.