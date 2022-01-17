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Güzelyurt Belediyesi XVII. Tiyatro Günleri Devam Ediyor

Güzelyurt Belediyesi XVII. Tiyatro Günleri kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Matruşka" adlı oyunu Güzelyurt AKM'de sahnelendi. 

17 Ocak 2022 Pazartesi 13:38
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Güzelyurt Belediyesi XVII. Tiyatro Günleri Devam Ediyor
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Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı, Murat Atak’ın yönettiği iki perdelik oyunda, kadın-erkek ilişkilerinde yaşanan ayrılıklar, kavuşmalar, yalanlar ve çatışmalar konu ele alınıyor.

Oyunu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile eşi ve bazı meclis üyeleri de izledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, oyunun sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Bengi İspir Özdülger’e katkı katılımlarından dolayı plaket takdim etti.

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Güzelyurt Belediyesi XVII. Tiyatro GünleriMersin Büyükşehir Belediyesi Şehir TiyatrosuGüzelyurt AKM
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