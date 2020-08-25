“HIDDEN TREASURES IN CYPRUS” SERGİSİ AÇILDI

Rüstem Kitabevi ve ARUCAD Art Space’in işbirliğiyle düzenlenen “Hidden Treasures in Cyprus” Sergisi 21 Ağustos Cuma akşamı Rüstem Kitabevi Galerisi’nde açıldı.

Modern Batı Sanatının Ustalarını bir araya getiren bu özel koleksiyon 28 Ağustos’a kadar Rüstem Kitabevi Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

Koordinatörlüğünü Oya Silbery ve Halil Duranay’ın yaptığı sergi; Chagall, Giacometti, Dali, Cousteau, Abidin Dino, Metzinger ve Rodin gibi modern batı sanatının önemli isimlerine ait tablolar, eskizler, imzalı baskılar, after workler, dönemine ait sergi afişleri ve kataloglardan oluşuyor.