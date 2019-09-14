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İsmet Tatar'ın “Taş Olmak” Sergisi Açılıyor

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:32
İsmet Tatar'ın “Taş Olmak” Sergisi Açılıyor

EMAA (Avrupa Akdeniz Sanat Derneği), kağıt sanatçısı İsmet Tatar’ın kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 

Dernekten verilen bilgiye göre, İsmet Tatar’ın “Taş Olmak” isimli kişisel sergisinin açılışı EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde 19 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleşecek. 
30 Eylül tarihine kadar açık olacak sergi, hafta içi 16.00-19.00 ve Cumartesi 10.00-14.00 saatleri arasında izlenebilecek.

Türkiye Kağıt Sanatçıları Derneği ve IAPMA ( Uluslar Arası Kağıt Sanatçıları Derneği) üyesi olan İsmet Tatar, aynı zamanda Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’nin de Başkanlığını yürütüyor. 
Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel ve karma sergileri gerçekleşen Tatar’ın, resmi ve özel kurum koleksiyonlarında da eserleri bulunuyor.

İsmet Tatar malzeme olarak kağıdı kullandığı çalışmalarının yer aldığı “Taş Olmak” sergisinin içeriğini ve anlamını şu şekilde açıklıyor;
“Taş, taştan ibaret değildir. Cansız, ruhsuz da değildir. Bizden eski zamanların ruhunu taşırlar. Tanıklık ettikleri zamanın belleğidirler. Sayısız - benzersiz biçimleri ve duruşları ile bize hep bir şeyler anlatırlar. Biz insanlar, Tanrı’nın bize bu dünyada sunduğu nimetleri çok hor kullanıyoruz. Toprağı, suyu, havayı çeşitli nedenlerle kullanılmaz hale getiriyoruz. Toprak – toprak olmaktan, su – su olmaktan, hava da solumak için tehlikeli olunca, bu dünyada ‘OLMAK’ da zor olmaya başladı.

İnsanlar yaşamak için şimdiden, başka dünyalar arayışındadırlar. Geri dönüşümlü kağıt ve kağıt hamurundan ürettiğim ‘TAŞ’ lar tek tek veya hepsi bir arada var ‘0LMAK’ a göndermedir. Dilimizde de ‘taş olmak’ la ilgili çok deyimler vardır. 
TAŞ – OLMAK ; taşlara dikkatli bakmak, taşıdıkları enerjiyi hissetmek, ne söylediklerini duymak ve anlamaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
EMAAİsmet TatarTaş OlmakSergiHaberGündemKıbrıs
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