"Kalıcı Etki" Proje Yarışması’nın başvuru süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına, birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve iş birlikleriyle çözümler aramak amacıyla yürütülen “Temiz Düşün” Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen Kalıcı Etki Proje Yarışması’nın 2019 yılı başvuru süresi 24 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 22-31 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilecek başvuruların sonuçları 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açıklanacak.

Proje ödül töreni, 12 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecek.

İKİ KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

Cumhurbaşkanlığı’nın KKTC’nin çevre, su, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik kalıcı projeler geliştirilmesinin teşviki ve bu yolla ülkenin en sağlıklı süreçlerle kalkınmasına yönelik olarak 2018 yılında başlattığı yerel odaklı Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda “Kalıcı Etki Ödülü” ve “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” olmak üzere iki kategoride ödül verileceği bildirildi.

Somut sonuçlar elde etmiş, veri ve analizlerle sürdürülebilirlik konusunda stratejik yaklaşımlar kullanarak uzun vadeli çözüm veya çözümler öneren, kalıcı etki yapan projelere 2019 yılında da “Kalıcı Etki Ödülü”; henüz kurgulanma veya tasarım aşamasında olan, yapılabilirlik ve kalıcı etki potansiyeli yüksek ve projelendirilmiş fikirlere ise “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” verilecek.

Her iki alanda da birinci olan projelere ayrı ayrı 7 bin TL, ikinci olan projelere 5 bin TL, üçüncülere ise 3 bin TL para ödülü verilecek.

Yarışma ile ilgili tüm bilgiler www.temizdusun.com internet sitesinde yayınlandı. Başvurular 24 Mayıs’a kadar internet sitesinden kabul edilecek.

DEĞERLENDİRME KURULU UZMANLARDAN OLUŞUYOR

Yarışmanın değerlendirme Kurulu, başvuru yapılan alanlardan seçilmiş uzmanlardan oluşuyor.

Kurulda akademi, sanayi, kamu ve sivil toplumdan temsilciler bulunacak. Herhangi bir kurul üyesinin yapılan bir başvuru ile çıkar çatışması olması (akrabalık, arkadaşlık, iş arkadaşlıkları, aynı kurumda çalışma vb. objektif değerlendirmeye engel olabilecek durumlar) durumunda bahsi geçen kurul üyesi projenin değerlendirilme süreçlerine hiçbir aşamada katılmayacak.

Değerlendirme üç aşamadan oluşacak. Birinci aşamada başvuruların gerekli formatı ve temel yarışma esaslarını sağladığı kontrol edilecek.

İkinci aşamada başvurular Yürütme Kurulu’nca belirlenmiş ölçütler kullanarak puanlanacak ve yarışmanın her iki kategorisinde 5’i geçmeyecek proje sayısı finale kalacak.

Finale kalan başvuru sahipleri 20 dakikalık bir sunum hazırlayacak ve sunumlarının sonunda belirlenmiş jüri panelinin sorularını yanıtlayacak.

Bunun sonunda son puanlamalar yapılacak ve birinci seçilen başvuru sahipleri “KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Proje Yarışması Kalıcı Etki Ödülü” ve “KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Proje Yarışması Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” alacak.

Diğer finalistler, final özel ödülü alacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi çalışmaları, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına birçok kurumun ve uzmanın katılımıyla çözümler aramakta ve geliştirmekte.

KKTC’deki sivil toplum örgütleri, devlet daireleri, çevre platformları da bu girişime katkı koyuyor.