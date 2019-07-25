Kazakistanlı ressamların sergisi açıldı

Kazakistanlı sanatçılar; Bakytkali Urazov, Askar Akhamanov ve Rashida Mugaveyeva’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları, 50 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan üç ayrı serginin açılışına; Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla, davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşma yaptı.

GÜMÜŞ ANAHTAR ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı Sanatçılar Bakytkali Urazov, Askar Akhamanov ve Rashida Mugaveyeva’ya Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi. Sanatçılar birer konuşma yaparak duygularını dile getirdi.

Daha sonra üç ayrı kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Ressamların sembolizm ve dekoratif tarzda çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunduğu sergiler, 2 Ağustos tarihine kadar hafta içi, 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Sergi Salonu’nda gezilebilecek.