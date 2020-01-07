Kazakistanlı sanatçıların resim sergisi açıldı

Kazakistanlı sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 21 eserden oluşan kişisel resim sergileri Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) açıldı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Almas Nurgozhayev’in “Uçuş”, Yerlan Aituarov’un “Türk’ün Oku” isimli kişisel resim sergileri Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonundaki sergi açılışına, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Enstitü Müdürü, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Özkul, Kazakistanlı sanatçılar Nurgojayev ve Aituarov ile Ekonomi Bakanı Taçoy açılışta birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Hasan Taçoy, Kazakistanlı sanatçılara Gümüş Anahtar Onur ödülü takdim etti.

Sergiler 17 Ocak tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.