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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 6 sergi birden…

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:00
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 6 sergi birden…

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ev sahipliği yapacağı Kazakistan ve Türkmenistan sanatçılarının toplamda 56 eserden oluşan 2 resim sergisi ile Kırgızistanlı sanatçılar Bazarkul Omarkul Uulu’nun 20, Bakhramzhon Temirov’un 20, Kubanychbek Ibragimov’un 20 eseri ile Türkmenistanlı Sanatçı Dovlet geldi Akkiyev’in 60 baskı resimden oluşan 4 ayrı kişisel resim sergisi açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kubanychbek Ibragimov, Bakhramzhon Temirov, Bazarkul Omarkul Uulu’nun eserlerinden oluşan 3 ayrı kişisel serginin açılışı, 15 Temmuz Pazartesi günü, saat 08.30’da YDÜ Hastanesi sergi salonunda yer alacak. 

Kazakistan ve Türkmenistan Sanatçıları Resim Sergisi ile Türkmenistanlı Sanatçı Dovletgeldi Akkiyev’in kişisel resim sergisi ise, aynı gün  saat 09.15’te, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonlarında yer alacak.

Bugüne kadar 60’a yakın sergiye ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 10 bine aşkın eseri bünyesinde barındırırken, ev sahipliği yapacağı 6 ayrı sergi ile birlikte bir günde 176 eseri sanatseverlerin beğenisine sunacak.

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