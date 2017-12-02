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“Kıbrıs’ın Gurbetleri Son Gezginler” Belgeseli gösterime devam ediyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun bir eseri olan “Kıbrıs’ın Gurbetleri Son Gezginler” belgeselinin gösterimi devam ediyor.

02 Aralık 2017 Cumartesi 13:01
“Kıbrıs’ın Gurbetleri Son Gezginler” Belgeseli gösterime devam ediyor
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Belgesel bu kez Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde izleyici ile buluştu. Belgesel, İletişim Fakültesi başta olmak üzere üniversite öğrenci ve akademisyenlerinin beğenisini topladı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Cinema Hall’da 11.30-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak belgeselin yapımcısı Fatma Arpalıklı’nın özgeçmişi okundu. Ardından belgesel filminin gösterimine geçildi.
Kıbrıs’ta yaşam süren ve kendilerini Gurbet olarak nitelendiren Çingenelerin yaşam hikayelerinin anlatıldığı belgeselde, Gurbetlerin özgür yaşamları kadar, içine kapalı toplum yapıları irdeleniyor.

İlk kez 22 Kasım’da kurumda, 24 Kasım Cuma akşamı da BRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Belgesel Filminde gurbetlerin hiç yazılmayan tarihlerinde yolculuk ediliyor. İzleyicileri kimi zaman güldüren kimi zaman da düşündürüp hüzünlendiren belgesel filmi, Gurbetlerin saklı kültürünü gün yüzüne çıkartıyor.

Film gösterimi sonrası, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Hikmet Seçim belgesel yapımcısı Fatma Arpalıklı’ya teşekkür belgesi takdim etti.

İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Hikmet Seçim, belgeselin ülke eğitimine katkısına değindi…

Belgesel Yapımcısı Fatma Arpalıklı da, BRT’nin bu yapıtının gelecek kuşaklar açısından iyi bir kaynak olacağına inanç belirtti….

Etkinlikte daha sonra söyleşiye yer verildi.

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