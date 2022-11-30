Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre etti
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre...
Alsancak'ta ev soygunu...
Alsancak'ta ev soygunu...
banner107
Flaş Haber
“KATİLLİK EN AĞIR SUÇ”
Kapat

Kıbrıslı yazar Çakmak’ın kitapları Fransız okuyucu ile buluşacak

Birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak Paris’te kültür sanat çalışması yaptı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 23:34
0 Okunma
Kıbrıslı yazar Çakmak’ın kitapları Fransız okuyucu ile buluşacak



Hasan Çakmak, Fransa’nın başkenti Paris’te yürüttüğü kültür sanat çalışmaları kapsamında L’Harmattan Yayınevi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Paris’in en geniş koleksiyonuna sahip yayınevi olan ve Fransa’nın en prestijli yayınevi olarak kabul edilen L’Harmattan Yayınları’nın Türkçe Kolleksiyonu yetkilileri yazar Hasan Çakmak’ın kitaplarının Fransızca’ya basımı ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantıda Hasan Çakmak’ın kitaplarının tamamı ile ilgilendiklerini ve bu kitaplardan birisini tercih edip basabilecekleri gibi, seyahatname türünde yazmış olduğu üç kitaptan bir seçki yaparak yeni bir kitap da yayınlayabilecekleri konuşuldu.

Toplantı sonrasında yazar Hasan Çakmak yaptığı açıklamada oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve Paris’te olmaktan memnun olduğunu söyledi.

Hasan Çakmak Paris’e kültür sanat eksenli bir ziyaret gerçekleştirdiğinin altını çizerek, kitaplarının Türkçe sonrasında, İngilizce, Rumca, Almanca ve İspanyolca’’nın ardından Fransız okuyucuya da ulaşması için toplantıya katılım gösterilmesinden duyduğu keyfi dile getirdi.

Yazar Hasan Çakmak L’Harmattan Yayınevi sonrasında Paris’in en büyük kütüphanelerinden olan ve milli kütüphane görevi de yürüten Fransuva Mitterand (François Mitterrand) kütüphanesini ve Fransa’nın en büyük eğitim kurumu olan Sor Bonne Üniversitesi Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Hasan Çakmak Paris’te birçok kültür sanat insanı ile bir araya gelerek dünyanın çeşitli yerlerinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi, kitaplarını imzaladı.

Paris ziyareti sonrasında uluslararası yazar Hasan Çakmak İstanbul’da ödül törenine kat

 

Anahtar Kelimeler:
Hasan ÇakmakYazar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay Künefesi AB tescili aldı
Hatay Künefesi AB tescili aldı
“Eczacı Serpin Onay Demirciler belgeseli” gösterimi yapıldı
“Eczacı Serpin Onay Demirciler belgeseli” gösterimi yapıldı
Tarihe fotoğraflarıyla imza atan bir isim: Mehmet Şık
Tarihe fotoğraflarıyla imza atan bir isim: Mehmet Şık










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim