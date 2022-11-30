Kıbrıslı yazar Çakmak’ın kitapları Fransız okuyucu ile buluşacak

Hasan Çakmak, Fransa’nın başkenti Paris’te yürüttüğü kültür sanat çalışmaları kapsamında L’Harmattan Yayınevi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Paris’in en geniş koleksiyonuna sahip yayınevi olan ve Fransa’nın en prestijli yayınevi olarak kabul edilen L’Harmattan Yayınları’nın Türkçe Kolleksiyonu yetkilileri yazar Hasan Çakmak’ın kitaplarının Fransızca’ya basımı ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantıda Hasan Çakmak’ın kitaplarının tamamı ile ilgilendiklerini ve bu kitaplardan birisini tercih edip basabilecekleri gibi, seyahatname türünde yazmış olduğu üç kitaptan bir seçki yaparak yeni bir kitap da yayınlayabilecekleri konuşuldu.

Toplantı sonrasında yazar Hasan Çakmak yaptığı açıklamada oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve Paris’te olmaktan memnun olduğunu söyledi.

Hasan Çakmak Paris’e kültür sanat eksenli bir ziyaret gerçekleştirdiğinin altını çizerek, kitaplarının Türkçe sonrasında, İngilizce, Rumca, Almanca ve İspanyolca’’nın ardından Fransız okuyucuya da ulaşması için toplantıya katılım gösterilmesinden duyduğu keyfi dile getirdi.

Yazar Hasan Çakmak L’Harmattan Yayınevi sonrasında Paris’in en büyük kütüphanelerinden olan ve milli kütüphane görevi de yürüten Fransuva Mitterand (François Mitterrand) kütüphanesini ve Fransa’nın en büyük eğitim kurumu olan Sor Bonne Üniversitesi Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Hasan Çakmak Paris’te birçok kültür sanat insanı ile bir araya gelerek dünyanın çeşitli yerlerinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi, kitaplarını imzaladı.

Paris ziyareti sonrasında uluslararası yazar Hasan Çakmak İstanbul’da ödül törenine kat