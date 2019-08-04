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"Kısmet" dünyayı geziyor

“Kısmet” adlı Kıbrıs Türk yapımı kısa film, seçildiği uluslararası festivaller çerçevesinde dünyayı dolaşmaya devam ediyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:07
"Kısmet" dünyayı geziyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üslendiği “Kısmet” ağustos ayında Venezüella ve Endonezya’da sinemaseverlerle buluşacak.

Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan “Kısmet” 8-10 Ağustos tarihleri arasında Venezüella’da, 15-17 Ağustos tarihleri arasında ise Endonezya’da gösterilecek. 

Böylece dünya prömiyerini 18 Ekim 2018 tarihinde yapan “Kısmet”in, seçildiği uluslararası festival sayısı 23’e, gösterildiği ülke sayısı ise 36’ya yükselecek. Başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser’in yer aldığı “Kısmet”in senaryosu Doğuş Özokutan’a ait.          

İLK DURAK VENEZÜELLA

“Kısmet”, Venezüella’da bu yıl, 8-10 Ağustos tarihleri arasında 9’uncusu düzenlenen “Festival de CineArte en la Frontera” adlı festivalin resmi seçkisine kabul edildi. “Kısmet”, Bordes adlı kültür sanat organizasyonu tarafından, Venezüella’nın Táchira eyaletinde düzenlenen festivalde gösterilecek 55 kısa filmden biri. Dünyanın dört bir yanından seçtiği farklı kültürlerden filmleri genç sinemaseverlerle buluşturmayı hedefleyen Bordes, 2005 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.     

ENDONEZYA DENİZ FESTİVALİ’NDE GÖSTERİLECEK

“Kısmet”in Venezüella’dan sonraki durağı ise Endonezya olacak. 15-17 Ağustos tarihleri arasında bu yıl 2’ncisi düzenlenecek  “Festival Film Bahari” adlı festivalin resmi seçkisine giren “Kısmet”, festivalin “çeşitlilik” adlı bölümünde gösterilecek. 220 milyon nüfuslu Endonezya’da nüfusun yüzde altmışı kıyı bölgelerinde yaşıyor, festivalin ismi de Endonezce dilinde “Deniz Film Festivali” manasına geliyor. “Festival Film Bahari” Java adasının Cirebon isimli liman şehrinde düzenleniyor. 

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