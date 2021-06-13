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Kızılyürek’e “Kranidiotis Yaratıcılık Ödülü” verildi

Toplumsal Reform Derneği (OPEK) her yıl verdiği Kranidiotis Yaratıcılık Ödülü’nü bu yıl Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek'e verdi.

13 Haziran 2021 Pazar 11:23
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Kızılyürek’e “Kranidiotis Yaratıcılık Ödülü” verildi

Niyazi Kızılyürek yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Üniversitesi’nde düzenlenen ödül töreninde kendisine “Avrupa Birliği’nin değerlerini benimseyen Birleşik Kıbrıs yolunda yıllardır ortaya koyduğu yaratıcı katkılarından dolayı” ödül verildiğini kaydetti.

Açıklamaya göre, Niyazi Kızılyürek törendeki konuşmasında  Avrupa Birliği’nin en önemli değerinin kalıcı barış olduğunu düşündüğünü, kalıcı barışı egemenlik paylaşımında ve federalleşmede, toplumların ortak yarar temelinde ve karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde birbirleriyle kaynaşmalarında gördüğünü, Kıbrıs’ın bu değerlerden uzak olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

“Ne egemenlik paylaşımı, ne federalleşme ne de karşılıklı bağımlılık söz konusudur” diyen Kızılyürek, bu değerler uğruna mücadele eden binlerce insanın olmasından umutlandığını belirterek, kendisine layık görülen ödülü ‘Ben bu ödülü bugün onlardan biri olarak, hepimizin adına alıyorum. Ödülü hepimize verilmiş sayıyorum’ ifadesini kullanarak kabul etti.

Kızılyürek şöyle dedi:

“Viktor Hugo, bir gün gelecek ve Avrupa kardeşlik diyarı olacak dediğinde takvimler 1848 yılını gösteriyordu, Hugo’nun rüyası yüzyıl sonra gerçek oldu. Anlayacağınız, karamsarlığa yer yok. Federal Kıbrıs, kalıcı barış ve kardeşlik uğruna mücadeleye devam!”

Anahtar Kelimeler:
Toplumsal Reform DerneğiNiyazi Kızılyürek
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