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KTAMS, Nazım'ı 55. ölüm yıldönümü dolayısıyla andı

KTAMS; Nazım Hikmet’in 55. ölüm yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 11:40
KTAMS, Nazım'ı 55. ölüm yıldönümü dolayısıyla andı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS); Nazım Hikmet’in 55. ölüm yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenledi. 

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, Lirik Şiir Grubunun sahne aldığı geceye; CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, KTAMS Yönetim Kurulu üyeleri, KTAMS üyeleri ve konuklar katıldı.

Gecede açılış konuşmasını yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan; Nazım Hikmet’in hayatıyla ilgili kısa bilgiler vererek, onun aslında ölümsüzlüğe uğurlandığını ve onun hayatının ve şiirlerinin her zaman mücadele yolunda ışık olacağını vurguladı. 

Bengihan konuşmasının sonunda Nazım Hikmet’in “Güzel Günler Göreceğiz” isimli şiirini okudu.

Açılış konuşmasının ardından Lirik Şiir Grubu’nun performansıyla Nazım Hikmet şiir ve şarkılarıyla anıldı.

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