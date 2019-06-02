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KTFKD’nin Geleneksel Müzik Bayramı Etkinliği 25 Haziran’da

02 Haziran 2019 Pazar 12:47
KTFKD’nin Geleneksel Müzik Bayramı Etkinliği 25 Haziran’da
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Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nin (KTFKD), geleneksel olarak her yıl 21 Haziran günü Fransa ve yaklaşık 120 ülkede kutlanan Müzik Bayramı çerçevesinde düzenleyeceği etkinlik, 25 Haziran’da gerçekleştirilecek.

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Dernekten verilen bilgiye göre, bu yıl on beşincisi gerçekleştirilecek etkinlik, ülke profesyonel ve amatör  sanatçılarının da katılımıyla, 25 Haziran Salı günü saat 19.30’da dernek binası bahçesinde yer alacak. 

LTB’nin Latino Trio orkestrasının dinletisiyle başlayacak gece, Fransa’dan, Güney Kıbrıs’tan, yerel profesyonel ve amatör müzisyenlerin katılımları, Tango gösterileri   ve genç frankofon öğrencilerinin seslendirecekleri şarkılarla devam edecek. 

Müzik bayramı dolayısı ile tüm müzik sevenler, Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’ndeki etkinliğe davet edildi. 

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Kıbrıs Türk Fransız Kültür DerneğiMüzik BayramıEtkinlikHaberGündemKıbrıs
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