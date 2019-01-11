"Kurucu Cumhurbaşkanı’nın Objektifi'nden" Adlı Fotoğraf Sergisi Pazartesi Gazimağusa’da...

Gazimağusa Belediyesi, 2019 yılı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Gazimağusa Belediyesi ve Denktaş Vakfı işbirliğiyle Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın 7. ölüm yıldönümü dolayısıyla 14 Ocak Pazartesi akşamı "Kurucu Cumhurbaşkanı'nın Objektifinden" adlı fotoğraf sergisi düzenliyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sergide merhum Denktaş'ın şahsi fotoğraf makinesiyle çektiği fotoğrafları yer alacak.

Serginin; özellikle genç kuşaklara, Denktaş'ın sanatçı yönünü ve iç dünyasını tanıtma anlamında önemli bir işlevi yerine getireceği düşünüldüğü belirtilen açıklamada, serginin açılışının Pazartesi saat 18.00'de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacağı ve bir hafta süreyle ziyarete açık olacağı kaydedildi.