LBO Çocuk Korosu dün akşam verdiği konserle sezonu kapattı

Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu dün akşam verdiği konserle sezonu kapattı.

Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan (LBO) yapılan açıklamaya göre, LBO Çocuk Korosu’nun Sezon Final Konseri Atatürk Kültür Merkezi’nde yer aldı.

Hare Yakula ve Müge Görgül yönetimindeki koro üyesi çocuklar, gece boyunca heyecanla ve keyifle söyledikleri şarkılarla müzikseverlere hem eğlenceli anlar yaşattılar, hem de başarıları yorumlarıyla ailelerini duygulandırdılar.

Eylül 2013’te çalışmalarına başlayan LBO Çocuk Korosu, sezon final konserinde 18 şarkı seslendirdi. Piyanoda Ercüment Şeker ve eski LBO Çocuk Korosu koristlerinden Baran Sakar’ın da kahonu ile yer aldığı konserde çocuklar solist olarak da şarkılar seslendirdi.

LBO Çocuk Korosu koristlerine, gece sonunda Hare Yakula, Müge Görgül ve Ercüment Şeker tarafından katılım belgesi ve plaket verildi.

Koronun yeni dönem çalışmaları eylülde başlayacak.