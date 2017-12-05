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LBO ile İki Toplumlu Koro'dan ortak konser

05 Aralık 2017 Salı 12:54
LBO ile İki Toplumlu Koro'dan ortak konser
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Lefkoşa Belediye Orkestrası ile İki Toplumlu Koro ortak konser verecek.

Oskay Hoca şefliğinde Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından düzenlenen ve Kürşat Tilki ve Lena Melanidou şefliğindeki İki Toplumlu Koro'nun konuk olarak yer alacağı konser, hem Kuzey Kıbrıs hem de Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre konser, yarın akşam Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde (YDÜ AKKM), Cuma akşamı da Güney Lefkoşa’daki Satirigo Tiyatrosu’nda saat 20.00’de. Her iki konser halka açık, giriş ücretsiz.

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