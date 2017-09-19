Lefkoşa’dan Macbeth geçti

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl “Yeryüzünde bir yer. İnsanca yaşamak için” teması ile sunduğu 15. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde William Shakespeare’in ünlü eseri Macbeth sahnelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından 18 Eylül Pazartesi günü saat 20:30’da YDÜ AKKM’de sahnelenen ve Ulviye Karaca’nın yönettiği tek perdelik oyunda Macbeth kukla ve dramatik oyunculuğun iç içe geçtiği bu uyarlama ve sürrealist bir yorumla seyirci karşısına çıktı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, İBB Kültür Dairesi Başkanı Abdurrahman Şen, İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, bazı LTB meclis üyeleri ve kalabalık bir tiyatrosever kitlesinin izlediği oyun festival seyircisi tarafından beğenilirken oyun sonrasında ise oyuncular ayakta alkışlandı.

Oyun sonrasında Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber tarafından sahneye davet edilen LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve İBB Kültür Dairesi Başkanı Abdurrahman Şen oyuncuları teker teker tebrik ederken kısa birer de konuşma yaptılar.

Şen: “104 yıllık köklü tiyatro geleneğini oyunlarımızla sürdürüyoruz”

İBB Kültür Dairesi Başkanı Abdurrahman Şen 104 yıllık köklü bir geleneğe sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın daha nice yüz yıllar yaşayacak bir kurum olduğunu kaydederek bu kurumda hizmeti geçen herkesin ayrı bir gurur yaşadığını ve bugün de bunun küçük bir örneğini gördüklerini ifade etti. Lefkoşa’da ve Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde oyunlarla yer almanın Şehir Tiyatroları için büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayan Şen, Kuzey Kıbrıs’taki tüm tiyatroseverlere İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın kucak dolu sevgi ve selamlarını getirdiğini de sözlerine ekledi.

Başkan Harmancı: “Müthiş bir oyun izledik”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise İBB Şehir Tiyatroları’nı festivalde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek 15’nci yılına giren festivale oyunlarıyla büyük katkıları olan İBB Şehir Tiyatroları yönetimine ve bu güzel oyunu sahneye koyan oyuncular başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.

Harmancı: “Sesiyle, ışığığla, görsel efektleriyle ve en önemlisi oyuncu performsları ile müthiş bir oyun izledik. Macbeth’i Lefkoşalılarla buluşturduğu için, festivale değer kattıkları için tüm seyirciler adına Şehir Tiyatroları’na çok teşekkür ediyorum.”

Gece LTB Başkan Harmancı ve İBB Kültür Dairesi Başkanı Şen’in karşılıklı plaket takdimleri ile sona erdi.

Şehir Tiyatroları’ndan 2.kez Macbeth ve sonrasında Hayal-i Temsil

Kıbrıs Türk Petrolleri ve Cyprus XP Group’un platin sponsor ,YDÜ AKKM’nin salon sponsoru,Telsim Vodafone Grup Şirketi’nin Teknoloji ve İletişim sponsoru, Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi Ltd.’nin gümüş sponsor olduğu, Golden Tulip Otel ve Cookies Bake Shop.’un katkı koyduğu festivalde 19 Eylül Salı saat 20:30’da YDÜ AKKM’de İBB Şehir Tiyatroları bir kez daha “Macbeth” oyununu sahnelerken, 22 Eylül Cuma akşamı da Yiğit Sertdemir’in yönettiği “Hayal-I Temsil” oyununu sahneye koyacak.