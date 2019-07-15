LTB'den, Kitap Paylaşım Noktalarına, 5 farklı nokta daha eklendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından kitap okuma alışkanlığının artırılması ve kitaba erişimi olmayan çocuk ve yetişkinlerin kitaba ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Şubat ayında 8 farklı noktaya yerleştirilen Kitap Paylaşım Noktalarına, 5 farklı nokta daha eklendi.

İlk etapta yerleştirilen 8 bölge ve daha sonra yerleştirilen 5 farklı bölgedeki kitap paylaşım noktaları ile şehrin genelindeki kütüphane sayısı 13’e yükseldi.

“PAYLAŞMAK GÜZELDİR” KAMPANYASINA YOĞUN KİTAP BAĞIŞI

LTB’den yapılan açıklamaya göre, “Paylaşmak Güzeldir” kampanyası kapsamında yurttaşların yoğun bağışlarıyla toplanan kitaplar Kütüphaneciler Derneği ile iş birliği içerisinde tasnif ediliyor. Kitap katkısında bulunmak isteyen yurttaşlar kitapları LTB binası zemin katında bulunan Halkla İlişkiler Noktası’na iletebiliyor.

TOPLAMDA 13 PARK, MEYDAN VE VEZNEDE SOKAK KÜTÜPHANELERİ YERLEŞTİRİLDİ

LTB bugüne kadar Dr.Fazıl Küçük Parkı, Hamitköy Parkı, Sancaktar Kalebey Parkı, Barış Manço Parkı, Göçmenköy Sanat Parkı, Çağlayan Parkı, Kumsal Parkı ve Marmara Parkı, Samanbahçe bölgesi, Arabahmet Kültür Evi önü, Selimiye Meydanı, LTB Hamitköy Şubesi veznesi ve LTB binası veznesine biri çocuklar ve biri de yetişkinler için toplam ikişer adet kitap paylaşım noktası yerleştirdi.