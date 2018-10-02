Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97907
ALTIN
231.215
DOLAR
6.0346
STERLİN
7.7898
EURO
6.9370
iPhone XS'lerde şimdi de şarj hatası çıktı!
iPhone XS'lerde şarj hatası!
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
2019'da Dünya'ya düşecek!
2019'da Dünya'ya düşecek!
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...

LTB-EMAA kış dönemi kurslar için kayıtlar başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliği ile düzenlenen kış dönemi kurslar için başvuru süreci başladı.

02 Ekim 2018 Salı 10:13
LTB-EMAA kış dönemi kurslar için kayıtlar başladı

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, başvuruların, 12 Ekim’e kadar Lefkoşa Türk Belediyesi Dış İlişkiler bölümüne yapılması gerektiği belirtildi.

Kurslara 13 Ekim’de başlanacağı ve sınırlı sayıda kişinin kabul edileceği ifade edildi.

Çocuklar için düzenlenen kursun ücreti 3 buçuk aylık süre için 400 TL, yetişkinlerin aylık kurs ücreti ise 150 TL olduğu belirtildi.

KURSLAR

Baskı Resim Kursu
Kurs Sorumlusu: Kemal B. Caymaz , Yaş: 15 ve üzeri 
Kontenjan: 10 Kişi, Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi

Desen Kursu
Kurs Sorumlusu: Osman Keten, Yaş: 15 ve üzeri, Yer: Arabahmet Art Studio

Resim Kursu
Kurs Sorumlusu: Osman Keten, Yer: Arabahmet Art Studio, Yaş: 15 ve üzeri

Resim ve Prensipleri
Kurs Sorumlusu:Toya Akpınar , Yaş: 15 ve üzeri, Yer: Sol Atölye (Baf Sok. Lefkoşa Suriçi), Kontenjan : 10 Kişi

Salı Seramiği
Kurs Sorumlusu: Sinem Ertaner , Yer: Turkuaz Seramik Atölyesi (Arabahmet, Yiğitler Burcu), Kontenjan: 5 Kişi, Yaş: 15 ve üzeri

İlüstrasyon ve Karakter Tasarımı
Kurs Sorumlusu: Kemal B. Caymaz  , Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Kontenjan: 10 Kişi, Yaş: 15 ve üzeri

Fotoğraf ve Fotografik Photoshop 
Kurs Sorumlusu: Raif Mehmet Kızıl, Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Kontenjan:10 Kişi, Yaş: 15 ve üzeri

Kostüm Tasarımına Yolculuk
Kurs Sorumlusu: Gökçe Şener , Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Kontenjan : 10 Kişi, Yaş: 15 ve üzeri

Çocuk Atölyesi 
Kurs Sorumlusu: Ozan Özgenler 
Cumartesi: 1. Grup 10:00 ile 11:00
                   2. Grup 11:30 ile 12:30
Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Kontenjan : 14 Kişi, Yaş: 4-6 ile 7-9 

Ben Frida
Kurs Sorumlusu: Eser Keçeci Malyalı , Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
Kontenjan: 14 Kişi, Yaş: 7-9

Ben Picasso 
Kurs Sorumlusu: Eser Keçeci Malyalı, Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
Kontenjan : 14 Kişi, Yaş: 10-14

banner22
Anahtar Kelimeler:
LTBEMAAKış DönemiKursBaşvuruGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışı bugün...
Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışı bugün...
16. Kıbrıs Tiyatro Festivali sona erdi
16. Kıbrıs Tiyatro Festivali sona erdi
Fazıl Say konseri pazar akşamı Salamis Antik Tiyatro’da...
Fazıl Say konseri pazar akşamı Salamis Antik Tiyatro’da...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim