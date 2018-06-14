Meral Akıncı, “Emek” fotoğraf sergisini açtı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Duyal Tüzün ve Gökhan Gökberk’in, kadın emekçilerini konu alan ve bağış amaçlı düzenlenen “Emek” isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa AKM’de Telsim’in desteğiyle, sosyal sorumluluk anlayışıyla düzenlenen sergide, Lefkoşa ve civar köylerde çekilmiş toplam 50 fotoğraf yer alıyor.

Fotoğraf satışlarından elde edilecek gelir, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin başlattığı, Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Projesi’ne (KISAA) bağışlanacak.

Meral Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, fotoğraf deyince akla ilk zamanla mekanın iz bırakmasının geldiğini, fotoğrafı çekenin, o andaki hem zamanı, hem içinde bulunduğu mekanı hem de kendinden bazı duygu, düşünce, algı ve bakış şeklini yansıttığını kaydetti.

Duyal Tüzün ve Gökhan Gökberk’i duyarlı davranışları nedeniyle kutlayarak, sergiye destek veren Telsim ile de kadın konularında ortak çalışmaları olduğunu anlatan Meral Akıncı, serginin gelirinin bağışlanacağı, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin ülkede kadın sağlığı haritasının çıkarılması yönünde önemli bir çalışma yaptığını belirtti.

Akıncı, “Yakında eminim, ülkemiz kadınının sağlık sorunlarının, özellikle zaman ve mekan içerisinde bir haritasını çıkaracaktır” dedi.

Kadınla ilgili uğraş verenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu sergi kapsamında bir araya gelmesinin bugüne ayrı bir değer kattığını ifade eden Meral Akıncı, zamana bir iz bırakıldığını kaydetti.

Meral Akıncı, sergiye katkıda bulunanlara plaketlerini de verdi.