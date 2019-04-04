Meral Akıncı Onkoloji Merkezi’ndeki resim sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde tedavi gören hastaların resimlerinden oluşan sergiyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi hekimlerinden Dr. Özlem Gürkut, Meral Akıncı’ya eşlik ederek, 9 hastanın 60 eserinden oluşan sergi ve eserlerin hikayeleri hakkında bilgi verdi.

“FİLİSTİNLİ BİR KIZIN HAYALİ”

Kanser tedavisi sırasında uğraşı terapilerini hastalara her zaman söylediklerini, müzik ve resim gibi sanata yönelerek o stresli zamanlarının daha rahat atlatmalarına olanak sağlandığını belirten Gürkut, tedavi olan hastalar arasında resim yapanlar bulunduğunu, bunlardan birinin de Filistin kökenli genç bir hasta olduğunu anlattı.

Filistin kökenli bir ailenin kızı olan bir hastanın yatağında resim çizdiğini, bir gün kendisine “Bu resimleri bir gün sergileme hayalim var” dediğini aktararak, sergi fikrinin o zaman kafasında oluştuğunu anlatan Dr. Özlem Gürkut, resim çizen diğer hastalara da çağrı yaptıklarını, Kanser Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak ve hastaların gözünden bakmak adına serginin hazırladığını söyledi.

Gürkut, serginin, hastanedeki rutin işleri aksatmadan açıldığını, her bir resmin öyküsü olduğunu kaydetti.

“HASTALARIN DUYGULARINI İÇTEN GELEN ENERJİ İLE AKTARMALARINA VASITA OLDUNUZ”

Meral Akıncı, serginin açıldığını sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, “O kadar mütevazı davrandınız ki, hastalarımızın duygularını, iç dünyalarını içten gelen bir enerji, içten gelen yaşam gücüyle aktarmalarına vasıta olarak bunları hayata geçirdiniz” dedi ve Gürkut’a teşekkür etti.

Kanser hastalarının dünyada gözlemediklerini kendi iç dünyalarındaki yorumlarıyla beraber aktarmak istediğini ifade eden Meral Akıncı, “Böyle dönemlerde bu hastaların içsel dünyalarını paylaşmalarına, öykülerini aktarmasına biz çok yardımcı olmuyoruz, yeterince fırsat vermiyoruz. Dr. Özlem Gürkut, işte bu girişimiyle hastaların bu içsel dünyalarını kendi yorumlarıyla hayata geçirmelerine fırsat sağladı. Dr. Gürkut’un bu davranışı hastalarına olan tavrı ve onları hayatta tutuma gayreti, hastalara ve hasta yakınlarına ayrı bir enerji veriyor” diye konuştu.

Filistinli hasta ile 8 Mart’ta tanıştığını ve hastanın annesinin kızı için, “En büyük arzusu bir sanat galerisine sahip olmak” dediğini paylaşan Meral Akıncı, “Ben de annesine ‘sizde bu yaşam neşesi ve yaratma gücü oldukça eminim ki sizin kızınız bu hayalini gerçekleştirecek’ dedim. Bunu yarattığınız ve diğer hastalara da bu fırsatı sağladığınız için size çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Meral Akıncı, merkezde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek şifa diledi.

Sergi, 7 Nisan’a kadar Onkoloji Servisi’nde gezilebilecek.