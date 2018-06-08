Merkezi Cezaevi’nde “Yankılı Söyleşiler”

Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı koordinesi ile Merkezi Cezaevi’nde düzenlenen “Yankılı Söyleşiler” adlı etkinlik çerçevesinde bugün de Laterna Müzik Grubu Cezaevi’ne konuk oldu, mahkum ve tutuklulara konser verdi.
Merkezi Cezaevi’nde düzenlenen “Yankılı Söyleşiler” adlı etkinlik çerçevesinde bugün de Laterna Müzik Grubu Cezaevi’ne konuk oldu, mahkum ve tutuklulara konser verdi.
Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı koordinesi ile Merkezi Cezaevi’nde düzenlenen “Yankılı Söyleşiler” adlı etkinlik çerçevesinde bugün de Laterna Müzik Grubu Cezaevi’ne konuk oldu, mahkum ve tutuklulara konser verdi.