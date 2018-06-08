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Merkezi Cezaevi’nde “Yankılı Söyleşiler”

Merkezi Cezaevi’nde düzenlenen “Yankılı Söyleşiler” adlı etkinlik çerçevesinde bugün de Laterna Müzik Grubu Cezaevi’ne konuk oldu, mahkum ve tutuklulara konser verdi.

08 Haziran 2018 Cuma 16:19
Merkezi Cezaevi’nde “Yankılı Söyleşiler”

Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı koordinesi ile Merkezi Cezaevi’nde düzenlenen “Yankılı Söyleşiler” adlı etkinlik çerçevesinde bugün de Laterna Müzik Grubu Cezaevi’ne konuk oldu, mahkum ve tutuklulara konser verdi.

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Başbakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Laterna Müzik Grubu’nun konseriyle “Yankılı Söyleşiler” etkinliğinin birinci ayağı sona erdi.

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