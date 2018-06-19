Miniklerden piyano konseri

18 Haziran Pazartesi akşamı KTOEÖS 'de piyano konserinde yer alan öğrenciler; Doğa Kahraman, Şenay Keleşzade, Fatma Betmezoğlu, Işılsu Şahiner, Ayşe Lord , Defne Mutluoğlu , Ayşe Öztürk ve Neriman Davulcu , ünlü bestecilerden J. Haydn , L.v. Beethoven , W.A. Mozart 'ın da ünlü eserlerini seslendirdiler. Ayrıca tüm öğrenciler öğretmenleri Zehra O. Yılmaz ile düet parçalar da seslendirdiler. Konserde toplam 31 parça seslendirildi.

Konser aileler ve halk tarafından oldukça ilgi gördü ve beğenildi. Konsere konuk izleyici olarak hayatını Danimarka'da devam ettiren, daha önce ülkemizde de konserler veren ünlü piyanist Selma Hande Gade de katıldı. Gade, konserin sonunda dinleyicilere küçük bir dinleti sundu. Ardından öğrencilere katılım belgeleri dağıtıldı.

Bu konseri hazırlayan Zehra Onbaşı Yılmaz, daha önce ülkemizde piyano resitalleri vermiş ve şu anda Dikmen İlkokulu'nda müzik öğretmenliği görevine devam etmektedir. Yılmaz, ayrıca ülkemizde ABRSM Piano Performans diplomasına sahip sayılı kişilerden biri.