Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

MOD ‘Ministry of Dance’ okulu Meksika'da

MOD ‘Ministry of Dance’ okulu danslarıyla KKTC’yi dünyaya tanıtıyorlar.

28 Haziran 2019 Cuma 14:20
MOD ‘Ministry of Dance’ okulu Meksika'da

MODMinistry of  Dance’ okulu danslarıyla KKTC’yi dünyaya tanıtıyorlar.

Beş yıl önce faaliyete geçen farklı gruplarla deneyimli öğretmenlerle çalışan  MOD ‘Ministry of  Dance’ okulu başarolarına hergün bir yenisini ekliyor.   KKTC’de gerçekleşen ve dünya düzenlenen uluslararası dans yarışmalarında da sahne almaya devam ediyor. 

MOD ‘Ministry of Dance”  okulu dansçıları 24-27 Haziran tarihleri arasında MeksikaPueblo’da “Euroson Latıno World Champıonship 2019” dans yarışmasına katıldı. 1500 yarışmacının katıldığı büyük organizasyonda yarışmacılar Elis Sermaye ve Karel Biran danslarıyla KKTC’yi temsil ettiler.

Öğretmenleri Bilgen ve Ahmet Arik, böyle bir organizasyona davet edilmelerinin ve böylesi bir tecrübeyi yaşamalarının gururunu yaşadıklarını ve çalışmalarıyla KKTC’yi uluslararası dans platformunda tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti.

15-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Yunanistan’ın Loutraki beldesi Club Hotel Casino’da organize edilen Salsa Spring Festivaline katılan ve Euroson Latino Quilifiers elemelerine giren MOD ‘Ministry of Dance’ okulunun danscıları Elis Sermaye, Beren Barlasoğlu, Simay Atamtürk ve Karel Biran’dan oluşan grup dans seviyesi çok yüksek ekiplerle yarışmış  8-11 yaş arası salsa kızlarda solo yarışan Elis Sermaye ve 8-11 yaş arası salsa çiftlerde yarışan Elis Sermaye ve Karel Biran üstün bir başarı göstererek şampiyon olmuştu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ModMinistryOfDanceBİLGENAhmetArikHaberGündemKKTCMeksika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması’nda KKTC’yi ressam Mehmet Sariler temsil etti
1. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması’nda KKTC’yi ressam Mehmet Sariler temsil etti
"Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri" kitabı tanıtıldı
"Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri" kitabı tanıtıldı
Kıbrıs Sanat Derneği’nden yaz konserleri
Kıbrıs Sanat Derneği’nden yaz konserleri

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim