MOD ‘Ministry of Dance’ okulu Meksika'da

MOD ‘Ministry of Dance’ okulu danslarıyla KKTC’yi dünyaya tanıtıyorlar.

Beş yıl önce faaliyete geçen farklı gruplarla deneyimli öğretmenlerle çalışan MOD ‘Ministry of Dance’ okulu başarolarına hergün bir yenisini ekliyor. KKTC’de gerçekleşen ve dünya düzenlenen uluslararası dans yarışmalarında da sahne almaya devam ediyor.

“MOD ‘Ministry of Dance” okulu dansçıları 24-27 Haziran tarihleri arasında MeksikaPueblo’da “Euroson Latıno World Champıonship 2019” dans yarışmasına katıldı. 1500 yarışmacının katıldığı büyük organizasyonda yarışmacılar Elis Sermaye ve Karel Biran danslarıyla KKTC’yi temsil ettiler.

Öğretmenleri Bilgen ve Ahmet Arik, böyle bir organizasyona davet edilmelerinin ve böylesi bir tecrübeyi yaşamalarının gururunu yaşadıklarını ve çalışmalarıyla KKTC’yi uluslararası dans platformunda tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti.

15-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Yunanistan’ın Loutraki beldesi Club Hotel Casino’da organize edilen Salsa Spring Festivaline katılan ve Euroson Latino Quilifiers elemelerine giren MOD ‘Ministry of Dance’ okulunun danscıları Elis Sermaye, Beren Barlasoğlu, Simay Atamtürk ve Karel Biran’dan oluşan grup dans seviyesi çok yüksek ekiplerle yarışmış 8-11 yaş arası salsa kızlarda solo yarışan Elis Sermaye ve 8-11 yaş arası salsa çiftlerde yarışan Elis Sermaye ve Karel Biran üstün bir başarı göstererek şampiyon olmuştu.