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“Omorfo Belgeseli’nin” ilk gösterimi yapıldı

02 Kasım 2019 Cumartesi 12:51
“Omorfo Belgeseli’nin” ilk gösterimi yapıldı

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü”nün hazırladığı “Omorfo Belgeseli’nin” ilk gösterimi perşembe akşamı Güzelyurt’ta GÜKAD Lokali’nde gerçekleştirildi.  

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1974 yılı öncesinde bölgede yaşayan Kıbrıslı Türklerle yapılan söyleşilerden oluşan belgeselde, “1974 öncesinde Omorfo nasıldı?”, “Komşuluk ilişkileri ne durumdaydı?”, “Hangi işlerle uğraşılırdı?”, “Eğitim ne durumdaydı?”, “İnsanlar geçinmek için ne yapardı?”, “Eğlence anlayışı neydi?”  vb. sorulara verilen cevaplarla  “1974 öncesi Omorfosu”na ışık tutuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
GÜKAD LokaliOmorfo BelgeseliBağımsızlık YoluHaberGündemKıbrıs
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