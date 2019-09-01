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Ozanköy Pekmez Festivali Bu Akşam Tamamlanıyor

Girne Belediyesi ve Ozanköy Muhtarlığı tarafından düzenlenen Ozanköy Pekmez Festivali bu akşam tamamlanıyor.

01 Eylül 2019 Pazar 10:33
Ozanköy Pekmez Festivali Bu Akşam Tamamlanıyor

Cuma akşamı Başbakan Ersin Tatar, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bazı milletvekilleri ve vatandaşların katıldığı festivalde, konuşmaların ardından açılışa katılan protokol, pekmez şırası içerek, 11’inci Ozanköy Pekmez Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festival pekmezli tatlılar yarışması ve ödül töreni, pekmezin sağlığa faydaları konulu sunum, İpek Amber konseri, Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Ekibi gösterisi ve Türkiye’nin efsanevi gruplarından Kurtalan Ekspress’in konseriyle sona erecek.

UZUN: “FESTİVAL SAYESİNDE PEKMEZ ARTTI”

Festivalin açılışında konuşan Ozanköy Muhtarı Mustafa Uzun, zeytin, harnup ve pekmez üreticiliğinin son zamanlarda azaldığını ancak Ozanköy’de başlatılan festivalden sonra bu sayının artış gösterdiğini belirtti.

Uzun, bugün harnup ağaçlarını yetersiz olması nedeniyle bölgedeki üreticilerin dışarıdan harnup almak zorunda kaldığını anlattı. Beldenin sembolü ve geleceği olan harnup ağaçlarının çoğaltılmasının önemine işaret eden Uzun, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da muhtarlık olarak harnup fidanı dağıtacaklarını kaydetti.

Uzun, festivalin gerçekleşmesine kaktı koyan başta Girne Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür etti.

GÜNGÖRDÜ: “DOĞAYI SEVEN NESİLLER YETİŞTİRİLMELİ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 2008 yılından sonra belediye ile muhtarlık iş birliğinde gerçekleştirilen festivalle, harnup ağaçları ve pekmez konusundaki farkındalığın arttığını dile getirdi.

Güngördü, belediye olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle, beldede yeşil alan, çocuk oyun alanları ve parklarda harnup ağacı dikilmesi için çalışma başlattıklarını anlattı.

Girne Belediye Başkanı Güngördü, festivallerle, Kıbrıs Türk kültürü ve geleneklerinin yaşatılması yanında, ülkenin farklı yerlerinde yaşayan, Kuzey Kıbrıs’a yerleşen yabancı uyruklu vatandaşların da kaynaştığını kaydetti. Güngördü, hoşgörü kültürü olan, çevre bilinci taşıyan, yeşili, hayvanları koruyan nesiller yetiştirmenin önemli olduğunu vurguladı.

TATAR: “HALK FESTİVAL LERE SAHİP ÇIKIYOR”

Başbakan Ersin Tatar, Beylerbeyi ve Ozanköy’ün KKTC’nin en güzel bölgelerinden olduğunu belirterek, yeşili, çevreyi her türlü güzelliği korumak, Kıbrıs Türk kültürünü, geleneklerini yaşatmak ve buraya yerleşen insanlarla kaynaşarak yaşamanın önemine işaret etti.

Girne Belediyesi’nin, beledi hizmetler açısından olukça başarılı çalışmaları olduğunu dile getiren Tatar, Girne Kaymakamlığı ve Ozanköy Muhtarlığı’nı da çalışmalarından dolayı kutladı.

Bölgelerde yapılan bu gibi festivallere katılımın yoğun olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Tatar, bölge insanına, üreticisine, geleneklerine kültürüne güzelliklerine sahip çıkmanın, büyük önem taşıdığını kaydetti.

“GELEN SUYLA TARIM GELİŞECEK”

Konuşmasında geçtiğimiz gün Türkiye’den getirilen suyun geldiği tesisleri ziyaret ettiğini anımsatan Tatar, burada KKTC altyapısına kazandırılan zenginlikleri bir kez daha gördüğünü söyledi.

Başbakan Tatar, su seviyesinin yükseldiğini anımsatarak, yapılan bu çalışmalarla suyun gelişiyle Ada’da yeşilin yeniden bulunacağına, tarımın üretimin gelişeceğine inanç belirtti. Bu güzelliklerin desteklenmesi halinde, ülkede yaşayan insanların çalışmalarının daha da değer bulacağını, ülkenin daha da gelişeceğini dile getiren Tatar, festivalin gerçekleştirilmesine katkı koyan herkesi kutladı.

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