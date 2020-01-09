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Sefirin Kızı aralık ayına damga vurdu

Star TV'nin beğeni ile izlenen dizisi Sefirin Kızı sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarla dünya listesine girmeyi başaran dizi Aralık ayının en çok konuşulan 3. dizisi oldu.

09 Ocak 2020 Perşembe 16:33
Sefirin Kızı aralık ayına damga vurdu

Sefirin Kızı'nda Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ve Sancar’ın (Engin Akyürek) tutku dolu aşkları her hafta izleyiciyi ekrana kitlerken, sosyal medyanın da gözdesi oldu.TEK TÜRK YAPIMI

Sefirin Kızı dünyanın en çok konuşulanları Aralık listesinde (Social Wit List December) 3. olarak ilk üçteki tek Türk yapımı oldu.

Kızları Melek’e kavuştuktan sonra Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare’nin tepkisi ne olacak? Her şeye rağmen Nare pes etmez ve kızıyla yeni bir hayat kurmak için harekete geçer.

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Sefirin Kızı
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