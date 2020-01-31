Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!

Tarihe Tanık Kapılar isimli resim sergisinin açılışı gerçekleşti

Tarihe Tanık Kapılar isimli resim sergisinin açılışı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından gerçekleştirildi.

31 Ocak 2020 Cuma 13:42
Tarihe Tanık Kapılar isimli resim sergisinin açılışı gerçekleşti

Sanatçı Yusuf Tarım’ın, Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Tarihe Tanık Kapılar isimli resim sergisinin açılışı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sergi dün akşam saat 19.00’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yer aldı.

“KÜLTÜR VE SANATA, CUMHURBAŞKANLIĞI OLARAK YAPILABİLECEK KATKIYI FAZLASIYLA YAPMAK İÇİN UĞRAŞ VERDİK”

Cumhurbaşkanı Akıncı burada yaptığı konuşmada, 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde kültür ve sanata Cumhurbaşkanlığı makamı olarak yapılabilecek katkıyı fazlasıyla yapmak için uğraş verdiklerini dile getirerek, dönemde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın sanat icra eder hale getirildiğini, kitap yazımının teşvik edildiğini, resim, seramik ve daha birçok alanda yapılan çalışmalara imkanlar çerçevesinde destek verildiğini kaydetti.

Tarihe Tanık Kapılar isimli resim sergisinde resmedilen kapıların Kıbrıs Türk yaşam biçimi ve kültürünün ta kendisi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa Surlariçi’nin yaşam biçimi ve tüm değerleriyle korunmasının öneminin altını çizdi.

Tarihe Tanık Kapılar isimli resim sergisinde resmedilen kapıları, Kıbrıs Türk kültür ve kimliğinin geleceğe taşınması olarak algıladığını ve bundan heyecan duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, sanatçı Yusuf Tarım’ı tebrik ederek başarılar diledi.

Sanatçı Yusuf Tarım da yaptığı kısa konuşmada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sanata olan yakın ilgi ve desteği nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sanatçı Arif Albayrak  ise konuşmasında, Tatlısu Festivali’nde Yusuf Tarım’ın tuvale döktüğü kapı resminin Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından fark edilerek, Lefkoşa kapılarının Kıbrıs Türk toplumuna sanatsal açıdan kazandırılması fikrinin ortaya çıktığını belirtti.

Lefkoşa Surlariçi’nde Kıbrıs Türk kimliğini ve yaşam biçimini yansıtan kapıları ortaya çıkaran anlayışın kaybolmaması için uğraş verdiklerini söyleyen Albayrak, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ortaya koyduğu gayret nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Anahtar Kelimeler:
TariheTanıkResimSergiHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Belediyesi yarıyıl şenliği düzenleyecek
Girne Belediyesi yarıyıl şenliği düzenleyecek
“WOYZECK” oyununun bu geceki gösterimi iptal edildi
“WOYZECK” oyununun bu geceki gösterimi iptal edildi
Yörükoğlu’nun, “Ekonomik Düşünce Tarihi’nde Kısa Bir Gezinti” isimli çalışması yayımlandı
Yörükoğlu’nun, “Ekonomik Düşünce Tarihi’nde Kısa Bir Gezinti” isimli çalışması yayımlandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim