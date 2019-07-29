Türkiye sanatçıları sergisi açılıyor

Kırgızistanlı heykeltıraşlar Nurlan Kebek Uulu ile Isken Abdaliyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı hazırladığı ve toplamda 43 eserinden oluşan heykel sergisi ile Türkiye’den 5 akademisyen sanatçının 45 eserinden oluşan “Türkiye Sanatçıları Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi’nden (YDÜ) açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, üç ayrı serginin açılışı,31 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00’da YDÜ Hastanesi Sergi Salonu’nda açılacak.

Kırgızistanlı heykeltıraşlar Nurlan Kebek Uulu ile Isken Abdaliyev’in hazırladığı sergide, Türk bilim adamları ve devlet adamları, Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, alanlarında uzman akademisyenler ve sanatçılar ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ödülleri kapsamında sanatçılara beş ayrı alanda verilen Alasya Ödülleri’ne isimleri verilen bilim insanlarının heykelleri sergilenecek.

Türkiye’den 5 sanatçı tarafından hazırlanan sergide ise akrilik, karışık ve baskı teknikleri ile hazırlanmış eserler izleyiciye sunulacak.