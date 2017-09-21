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Türkiye’nin ilk sosyal medya festivali başlıyor

Türkiye’nin ilk “sosyal medya” odaklı festivali #HashtagFestivali, 14 Ekim’de İstanbul’da yapılacak.

21 Eylül 2017 Perşembe 15:22
Türkiye’nin ilk sosyal medya festivali başlıyor

FEST Etkinlik Organizasyon tarafından Maslak Uniq İstanbul’da düzenlenecek #HashtagFestivali’nde Hayko Cepkin ve Zımba konserlerinin yanı sıra Harun Tekin ve Koray Candemir’in akustik söyleşi performansı “Şakalı Akustik”, müzik workshopları, tasarım atölyeleri ve DJ performansları gerçekleştirilecek.

Dream Tv, Radyo D ve Radyonom basın sponsorluğunda düzenlenecek festivalde ayrıca, spor basınından Ali Ece ve Irmak Kazuk ile sosyal medya üzerinden oluşturulacak takımlarıyla futbol ve basketbol müsabakaları yapılacak.

Sosyal medya programı “Stolk” ile tanınan oyuncu İbrahim Selim ile oyunculuk atölyesi, Survivor şampiyonu Avatar Atakan ile spor söyleşisi, son dönemin fenomen youtuber’ları Berkcan Güven’le interaktif bilgi yarışması ve Oğuzhan Uğur’la “RöntBeni” etkinliği de gerçekleştirilecek. Festivalde ayrıca dizi yönetmeni Barış Yöş, gençlerin dizi dünyasına dair sorularına cevap verecek.

Festival kapsamında ayrıca, kahve barista eğitimi, Arda Erel, Ömür Özdemir (CeriLevis), Ali Deniz Uslu ve Oya Doğan’la söyleşi ve imza günleri, Gerçek Dorman’la Perküsyon Atölyesi, müzik workshopları, tasarım atölyeleri, çikolata-yemek workshopları, Beşire Bulut ile Nefes Terapisi, makyaj, spor etkinlikleri, VR Sanal gerçeklik deneyimi gibi çeşitli aktiviteler yapılacak.

Yaş sınırı olmayan festival, 14 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak.

Doğan Haber Ajansı

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