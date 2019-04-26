“Türkmenistan ve Tataristan Sanatçıları Sergisi” açıldı

Türkmenistan ve Tataristan Sanatçılarının 52 Eserinden Oluşan “Türkmenistan ve Tataristan Sanatçıları Sergisi” YDÜ Hastanesi Sergi Salonunda açıldı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından açılan sergi, Türkmenistan ile Tataristan sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 52 eserin sergilendiği iki ayrı sergiden oluşuyor.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışında YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Tataristan Sanatçıları adına RabisSaliakhov, Türkmenistan Sanatçıları adına Charymyrat Yazamyradov ile UBP Genel Başkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

SADIKOĞLU: “SANAT, EĞİTİM VE SAĞLIK ALANINDAKİ FAALİYETLER KKTC İÇİN ÖNEM TAŞIYOR...”

Prof. Dr. Sadıkoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 30’uncu sergisine ev sahipliğini yaptığını belirterek, YDÜ’nün 7 müze oluşturduğunu anlattı.

Tataristan ve Kazakistan ressamlarının eserlerinde milli ruhu saklarken güzel bir şekilde uluslararası resim sanatı trendine entegre olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, şu anda Türkmenistan, Tataristan, Özbekistan ve Kazakistan’dan 40 sanatçının ülkede çalıştay yaptığını hatırlattı.

Sadıkoğlu, konuşmasında, “İster sanat ister eğitim alanında olsun yatırımların sadece YDÜ’ye değil KKTC için büyük önemi vardır” ifadelerini kullandı.

SALİAKHOV: “MUTLULUK DUYUYORUZ”

Tataristan Sanatçıları adına konuşan Rabis Saliakhov, sergide yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Türk dünyasının ve özel olarak da kendi vatanlarının sanatını yeni düzeye çıkartma çabası gösteren Dr. Suat İrfan Günsel’e ve YDÜ ailesine teşekkürler etti.

Saliakhov, “Teknolojik olarak ne kadar gelişirseniz gelişin, hiçbir zaman geleceğimizi bilemeyiz ama umut ediyoruz ki enerjiniz ve gücünüz Kıbrıs toprağında bir sanat tapınağına dönüşecektir. Bu yolda sağlık ve başarılar dileriz” diye konuştu.

YAZAMYRADOV: “SANAT FARKLI DİLLERDEKİ İNSANLARI BİRLEŞTİREN KÖPRÜLER KURUYOR…”

Türkmenistan Sanatçıları adına konuşan Charymyrat Yazamyradov da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne Türk kardeşleri ile birlikte katkı koymaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İnsanın varoluşunun bir sanat olduğunu ifade eden Yazamyradov, “Bir insan güzelliği yaratmak için vardır. Sanatı hiçbir dünya diline çeviremezsiniz. Tam tersine farklı dillerde konuşan insanları birleştiren sanattır. Sanat vasıtası ile inşa edilen köprüler hiçbir zaman çökmezler…” şeklinde konuştu.

TATAR: “YDÜ’YÜ KUTLUYORUM”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da Dr. Suat Günsel’i ve YDÜ’yü kutladı.

Konuşmaların ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından Tataristan ve Türkmenistanlı sanatçılara teşekkür plaketi takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi.

9 Türkmenistanlı sanatçının 27 eseri ve 7 Tataristanlı sanatçının 25 eserinden oluşan Türkmenistan ve Tataristan Sanatçıları Sergisi, 9 Mayıs’a kadar haftaiçi 08.00-17.00 saatleri arasında YDÜ Hastanesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.