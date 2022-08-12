Yazar Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı

Yazar Salman Rüşdi, ABD'de bir programda konuşma yaparken saldırıya uğradı. Rüşdi, defalarca "yumruklanması veya bıçaklanması" sonucu yere düştü.

Saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

New York eyalet polisi, Rüşdi'nin boynundan bıçaklandığını öne sürdü. Sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Hint asıllı İngiliz yazar, 1988 yılında kaleme aldığı "Şeytan Ayetleri" adlı kitap nedeniyle İran'da yasaklandı, 1 yıl sonra dönemin dini lideri Humeyni, yazar hakkında ölüm fetvası vermişti.

SALMAN RÜŞDİ KİMDİR?



Hint asıllı Britanyalı yazar ve romancı Salman Rüşdi 19 Haziran 1947 yılında Hindistan Bombay’da doğdu. Romanlarının çoğunda Hindistan’ı konu aldı. Anlatım dilinde fantezi ve gerçekçiliği iç içe işledi.

Güntar Grass, Mikhail Bulgakov’dan etkilenen yazar, Booker ödülü ve daha bir çok ödülün sahibidir. Rüşdi, Urduca ve İngilizce konuşmaktadır. Müslüman bir ailede dünyaya gelmiştir. 1964 yılında diğer Müslümanlar ile birlikte zorunlu olarak Pakistan’a göç ederek Karaçi’ye yerleşmiştir.



Rüşdi, Cambridge’de tarih eğitimi aldı. Fantastik bilim kurgu denemesi olan ilk romanı Grimus eleştirmenlerin dikkatini çekti. "Gece yarısı Çocukları" romanı ile bir çok ödülün sahibi oldu ve dünya çapında ün kazandı.



Hindistan tarihini ve politikasını eleştiren bu romanı Hindistan’da yasaklandı ardından Pakistan’da yasaklanarak aynı akıbete uğradı. “Şeytan Ayetleri” isimli kitabı ödül almış olsa da İslam’a hakeret ettiği gerekçesi ile Hindistan ve Güney Afrika’da yasaklandı. Bu yasaktan sonra Humeyni tarafından yazar için ölüm fetvası verildi.