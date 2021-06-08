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Yazar Sevil Emirzade, kitabını Ersan Saner'e takdim etti

Yazar Sevil Emirzade, “1908’den Günümüze İZLER” ‘Hilmi Damdelen-Öğrencileri ve Ailesi’ adlı biyografi - anı - araştırma ve arşiv türündeki kitabını Başbakan Ersan Saner’e takdim etti.

08 Haziran 2021 Salı 17:21
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Yazar Sevil Emirzade, kitabını Ersan Saner'e takdim etti

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ersan Saner yazar Sevil Emirzade’yi kabul etti. 

Başbakan Ersan Saner Gönyeli’nin ilk öğretmeni de olan Hilmi Damdelen’in hatıraları, biyografisi ve arşivlerin de yer aldığı kitap nedeniyle Sevil Emirzade’ye teşekkür etti.

Merhum emekli öğretmen Hilmi Damdelen’in 1908’den bugüne ışık tutan, öğrencileri ve meslektaşlarıyla ilgili anılarına yer verilen kitabın geçmişin izleri ile dolu değerli bir çalışma olduğuna dikkat çeken Saner, geçmişe ışık tutan bu tür çalışmaların önemini vurguladı.    

Başbakan Saner ülkeye kıymetli eserler kazandıran Sevil Emirzade’ye çalışmalarında başarılar diledi.

Son Güncelleme: 08.06.2021 18:22
Anahtar Kelimeler:
Sevil EmirzadeErsan Saner
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