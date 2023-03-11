İstanbul Büyükçekmece'de bir derneğe ait Kur'an kursunda ''Hoca" olduğu iddia edilen bir kişi çocuklara şiddet uyguladı.



Şiddete uğrayan çocuklar her ne kadar kendilerini korumaya çalışsa da tekme ve yumrukların hedefi olmaktan kurtulamadı.



Tepkiye neden olan görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde kendisiyle dalga geçtikleri için çocukları dövdüğünü iddia etti.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.