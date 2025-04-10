Kurum, "bu planla Akdeniz’in en özel cazibe merkezi olacak Kıbrıs’ta; ülkenin imarından arazi planlamasına, yeşil alanlarından altyapısına kadar her şeyi düşünen, buradaki istihdamı ve üretimi olabilecek en yüksek noktaya taşıyan bir şehircilik anlayışını hep birlikte ortaya koyacaklarını" söyledi.

Kurum, Yüksek Mahkeme binası tamamlandığında "muhteşem" bir eser olacağını da belirterek, Kıbrıs Türk halkının en iyi imkanlarla, en donanımlı mekanlarda adalet hizmeti alacağını belirtti.

Murat Kurum, Yüksek Mahkeme Binası Temel Atma Töreninde konuştu.

“Kıbrıs’ımızı her fırsatta ziyaret ediyoruz. Buraya yaptığımız her ziyarette, güzel bir gayretin ve yatırımın müjdesini veriyoruz” diyen Kurum, şöyle devam etti:

“Bugün yine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme binasının temelini atmanın heyecanı içerisindeyiz. Ben Kıbrıs Türkü'nün şanına yaraşır bu yeni yatırımlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Her zaman söylediğimiz bir söz var. ‘Kuzey Kıbrıs’ın haklı davası, bizim milli davamızdır!’ İnanın bu söz, herhangi bir söz değildir. Bu söz; tarihî sorumluluğumuzun ve Kıbrıs Türkü’nün güçlü yarınlarının bir yansımasıdır. Bu yüzden kardeşlerimizle ‘ortak geleceğimizi, yine ortak adımlarla’ planlıyoruz. Bu irade; yeri geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dilinden Kıbrıs Türk Halkının maruz bırakıldığı izolasyona tepki olarak ortaya çıkıyor.

Yeri geldiğinde ise BM genel kurulunda, tüm dünyaya ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni acilen ve şartsız bir şekilde tanıyın!’ çağrısına dönüşüyor.

Devletimizin tüm kurumları, bu güçlü duruşla adeta seferber olmuş durumdadır. Özellikle de Bakanlığımız; çevre, şehir ve iklim değişikliği alanında durmadan, dinlenmeden çalışıyor.

Kıbrıs’ta çok çeşitli alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal konut projelerinden dijital tapu ve kadastroya, coğrafi bilgi sistemlerinden yeşil alan üretimine kadar birçok projeyi aynı anda hayata geçiriyoruz.”

Murat Kurum, KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesiyle Cumhuriyet Meclisi Binalarını tamamladıklarını, Millet bahçesi ve cami projelerini de yıl ortasına kadar bitirerek, Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunacaklarını söyledi.

KKTC’nin geleceğine damga vuracağına inandığı bazı hedefleri de paylaşan Kurum, şunları kaydetti:

-"Dijital tapu sistemini, Kıbrıs’a taşıyoruz"



“İnşallah çok yakında burada; tapu ve kadastro alanında yeni bir çağ başlatıyoruz. Türkiye’de yıllardır başarıyla uyguladığımız dijital tapu sistemini, Kıbrıs’a taşıyoruz. Vatandaşımızın taşınmaz işlemlerini çok daha hızlı yapabilmesi için, KKTC tapu kadastro bilgi sistemi TAKBİS’i 2025 Haziran ayı sonunda devreye alıyoruz.

Ülkemizde her gün 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Parsel Sorgu sistemini; bu ayın sonunda Kıbrıs’ta da hayata geçiriyoruz. İnşallah bu uygulamayla; Kıbrıs’ta artık herkes, taşınmazlarının bilgilerine cep telefonları ya da bilgisayarları üzerinden kolayca ulaşabilecek.

Yine bu ay sonunda havalanacak uçaklarımızla; KKTC’nin 3 boyutlu geleceğini çizmeye başlıyoruz.

Tüm şehirlerimizin dijital ikizlerini çıkarıyor, şehirlerimizin afetlere karşı hazırlayacak olan her türlü simülasyonu yapacak altyapıyı kuruyoruz.

- Meteoroloji radarı kurulacak





Bunun yanında, Ada’da meteoroloji radarımızı kuruyor; tüm meteorolojik tahminleri ve erken uyarıları da halkımızın istifadesine sunuyoruz.

Yine Kıbrıs’ta devam eden çöp sorununu kardeşlerimizin gündeminden tamamen çıkarıyoruz.

-KKTC'ye 30 Depozito İade Makinesi...



Bu noktada; çok yakında düzenli depolama sistemimize dair adımları beraberce atacak; Sıfır Atık prensibiyle atıkların tamamını bertaraf edeceğiz. Ayrıca, KKTC’ye 30 adet Depozito İade Makinesi kurulumunu da önümüzdeki aylarda yapacağız."

- Yeni sosyal konutlar...

Kurum, yeni sosyal konut projesine de değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asıl müjdemizi sona sakladım. Beklentinin büyük olduğunu biliyorum. 3.3 milyon konutu dönüştürmüş, 1.4 milyon sosyal konut üretmiş bir ülke olarak; bu tecrübemizi Kıbrıs’lı kardeşlerimiz için de kullanacağız. Evet, TOKİ’mizle Kıbrıs’ta yeni sosyal konutlar yapacağız.

Bu muhteşem projemizi de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Mayıs ayındaki ziyaretinde sizlerle paylaşacaklar. Ben şimdiden, tüm hedeflerimizin, tüm yatırımlarımızın Kıbrıslı kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Murat Kurum, Kıbrıs’ta hiçbir çalışmalarını parçalı olarak düşünmediklerini, aksine, inşa ettikleri her eseri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Güçlü Kıbrıs Vizyonu” ekseninde, hükümetin yoğun gayretleri neticesinde, bir bütünün parçaları olarak hayata geçirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın koordinasyonunda, başbakan ve bakan arkadaşlarıyla; Kıbrıs Türk halkının gelecek 50 yılını, 100 yılını garanti altına alacak KKTC Master Planını hayata geçirecek adımları kararlılıkla attıklarını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

“Bu planla inşallah Akdeniz’in en özel cazibe merkezi olacak Kıbrıs’ta; ülkenin imarından arazi planlamasına, yeşil alanlarından altyapısına kadar her şeyi düşünen; buradaki istihdamı ve üretimi olabilecek en yüksek noktaya taşıyan bir şehircilik anlayışını hep birlikte ortaya koyacağız.

Bu noktada; Kıbrıs’ın tarihi derinliğine ve devlet gücüne yaraşır mekânlara kavuşmasını çok önemsiyoruz.

İnşallah, bugün burada temellerini attığımız Yüksek Mahkememiz bittiğinde; mahkeme salonlarıyla, toplantı ve tören alanlarıyla muhteşem bir eser olacak. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve adalet teşkilatımız çok daha güzel mekanlarda hizmet verecek; Kıbrıs Türk halkı en iyi imkanlarla, en donanımlı mekanlarda adalet hizmeti alacak.

Yine, Kütüphanemiz de tamamlandığında, Kıbrıs’ımızın güçlü nesillerini yetiştirecek bir ilim merkezi olacak. Bilime, tarihe, ecdada kıymet veren; milli şuuru yüksek, adalet, merhamet ve şefkat duygusu sağlam bir nesil burada yetişecek.

Şunu samimiyetle söylüyorum. Benzer eserleri çoğaltmak için tüm ruhumuzla, tüm imkânlarımızla alınteri dökmeye devam edeceğiz.

Ada’da yarım asırdan fazla süredir adalet mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkına destek vermeye; kardeşlerimizle ekmeğimizi, suyumuzu, geleceğimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

Ben bu duygularla sözlerime son verirken; bu gurur verici projelere liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a ve hükümetimize çok teşekkür ediyorum.

Gece gündüz demeden çalışan emekçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bir kez daha, eserlerimizin Kıbrıs’ımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, daha nice güzel eserlerin inşasında buluşmak dileğiyle diyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.”