Geçtiğimiz günlerde son halini paylaşan Kuşum Aydın paylaşımına "Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım devam ediyor" notunu düşmüştü. Herkes Kuşum Aydın'ın mide ameliyatı olup olmadığını merak etmişti.

Bir döneme damga vuran şarkıcı yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşmüş ve "Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var." demişti.

Kuşum Aydın 2. Sayfa programına katılarak 5 ayda 17 kilo verdiğini açıkladı.

Kuşum Aydın programdaki konuşmasında "Artık hayatımda hamur işi ve şeker yok artık bunlarsız bir hayat. Mide balonu yaptırmadım mide ameliyatı da olmadım. 7-8 kilo kaldı" dedi.