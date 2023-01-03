Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Zamana yenildiğini söyleyen Aydın, “2023'te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım” dedi.

Yeni yıl planlarından bahseden Kuşum Aydın, vücudunda yapacağı değişiklilerinden bahsetti.

“GÜZEL BİR ESTETİK AMELİYAT OLACAĞIM”

2023 yılında yenileneceğini söyleyen Kuşum Aydın, “Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var. Sanat camiasının yüzde 50’si kesik mideli. Mide küçültüp kilo vermem lazım” ifadelerini kullandı.